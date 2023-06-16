Yalova'da 56 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Yalova'da 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 56 bin 304 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen karne töreni İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Mazlum Palabıyık İlkokulu'nda düzenlendi. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Mevcut çalışmalarımıza yenilerini eklediğimiz, yeni ve farklı eğitim faaliyetleriyle birçok başarı elde ettiğimiz bir eğitim öğretim yılını daha 56 bin 304 öğrencimiz ve 3 bin 986 öğretmenimizle birlikte tamamladık. Yeni eğitim öğretim yılında daha çok fikre ve ürüne ulaşabilmemiz dileğiyle uzun soluklu bir senenin sonunda bu süreçlerde yer alan ve katkı sağlayan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Törende kentte bir çok spor branşında başarılı olan çocuklara ödülleri ve hediyeleri Vali Muammer Erol, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmaşe tarafından verildi.

Halk oyunu gösterilerinin de yapıldığı etkinlik sonunda protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini verdi.