İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da 7 bin 700 adet fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen ’Milli Ağaçlandırma Günü’ nedeniyle Yalova’da 7 bin 700 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen 'Milli Ağaçlandırma Günü' nedeniyle Yalova'da 7 bin 700 adet fidan toprakla buluşturuldu.


Paşakent Mezarlığı Yolu üzerinde bulunan arazide yapılan etkinliğe, Vali Muammer Erol, AK Parti Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 81 ilde eş zamanlı yapılan program çerçevesinde kentte 7 bin 700 adet fıstık çamı ve Yalova defnesi fidanı toprakla buluşturuldu.


81 ilde bin 23 noktada saat 11.11'de gerçekleştirilen etkinliğin bu yılki teması ‘Türkiye Yüzyılı'na Nefes' olarak belirlendi.

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