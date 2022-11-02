İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da 7 hırsızlık zanlısı yakalandı

Yalova’da bir iş yerinde yaşanan yüklü miktarda bakır ve bronz hırsızlığıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'da bir iş yerinde yaşanan yüklü miktarda bakır ve bronz hırsızlığıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Yalova Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Bayraktepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinden yüklü miktarda bakır ve bronz malzemelerin çalınması olayı ile ilgili H.T., B.G., E.K., A.K., C.D., H.K. ve E.İ.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çalıntı malzemeler ve yine çalıntı oldukları anlaşılan bisikletler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.


Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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