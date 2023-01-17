Yalova'da ağaca çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde kontrolden çıkarak panelvanın ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde kontrolden çıkarak panelvanın ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Subaşı Kalıcı Konutları'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 80 ACP 909 plakalı panelvan yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza araçta sıkışan sürücü Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.