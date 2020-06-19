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Yalova'da ağaca yıldırım düştü

Yalova’da gök gürültülü sağanak yağış sırasında bir ağaca yıldırım isabet etti.

Yalova'da gök gürültülü sağanak yağış sırasında bir ağaca yıldırım isabet etti.


Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde, Altınkum sitesinde yol gök gürültülü sağanak yağışlar sırasında yol kenarındaki ağaca yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği ağaç ortadan ikiye ayrılırken, ağacın kabukları etrafa saçıldı. Taşköprü Belediyesi ekipleri zarar gören ağacı kepçe marifetiyle söktü. Yıldırımın düştüğü yerde kimsenin olmaması bir facianın önüne geçmiş oldu. (

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