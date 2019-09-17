Yalova'da Ahîlik Haftası kutlanıyor

Ahîlik Haftası Yalova'da da kutlanıyor.

18- 24 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahîlik Haftası münasebetiyle tertip komitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, Ticaret İl Müdürü Alpaslan Tunalı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Çetin Atatürk anıtına çelenk sundu. Alpaslan Tunalı, “Asırlar boyunca hem esnaf ve sanatkârlarımız hem de toplumumuz şaşmaz bir ölçü, önemli bir kılavuz olan ahîlik, insanı merkeze koyarak dürüst, güvenilir, insan hak ve hukukuna saygılı, cömert ve güler yüzlü olmayı gerek ticaret yapanlar gerekse tüm toplum için olmazsa olmazlarından kabul etmiştir. Bugün medenî ülkelerin hakim kılmaya çalıştıkları değerler, 13. yüzyıldan itibaren Anadolu Türkleri tarafından ahîlerin vizyonu olarak uygulanmış ve böylece bütün insanlığa örnek olmuştur” dedi.

Kutlama komitesi daha sonra Vali Muammer Erol'u ziyaret etti. Ekonominin büyümesi ve gelişmesinde esnafların oldukça büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Vali Erol, “Zanaat ve kanaat varsa, bu sizi en iyiye sevk eder. Bunun bereketi de herkese yetecek bir helâl kapısı aralar. Ahîliğin kuralları da zaten esnaflarımıza bunu tavsiye eder. Bizim insanımızın ve esnafımızın şiârı da dürüstlük ve doğruluk üzerine kuruludur. Elbette arada çürükler de olacaktır. Ama o çürükleri ayıklayacak olan da yine esnafın kendisidir. Ahîlik teşkilatı bu yönüyle de tarihte çok önemli bir fonksiyon ifa etmiş, kendi içindeki arızayı dışarıya bırakmadan ayıklamıştır. İyi bulup değerlendirirken, arıza yapanın da gereğini yapmayı bilmiştir” dedi.

Vali Erol konuşmasının ardından yılın ahîsi seçilen 60 yıllık terzi ustası İlhan Aydemir'e kaftanını giydirdi.