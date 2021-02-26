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Yalova'da AK Parti Çiftlikköy İlçe Kadın Kolları, Diyarbakır'a yardım eli uzatıyor

AK Parti Yalova Çiftlikköy İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor.

AK Parti Yalova Çiftlikköy İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor.


AK Parti Çiftlikköy İlçe Kadın Kolları Başkanlığı “Kardeş Köprüsü Projesi” adı altında toplandı. Daha önce İdlib'e yardım kampanyası düzenleyen İlçe Kadın Kolları, bu kez Diyarbakır'a kampanya düzenledi.


İlçe Kadın Kolları, Diyarbakır'ın Lice İlçesinde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için “Kardeş Köprüsü” projesiyle ilçedeki vatandaşlarla bir araya gelerek büyükten küçüğe yaklaşık 500 kişiye giysi topladı.


AK Parti Çiftlikköy İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilek Aydın, konuyla ilgili açıklama yaptı.


Başkan Dilek Aydın, AK Parti Diyarbakır İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurçin Tünel'in talebi üzerine yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi. Gönül köprüsü kurarak Çiftlikköy Kadın Kolları ile birlikte vatandaşların da yardımıyla projeyi oluşturduklarını ifade etti.


3 gün içinde topladıkları giysileri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını dile getiren Başkan Aydın, “Bebekten çocuğa gençten yaşlıya birçok kıyafet, montlar, botlar, ceketler, ayakkabılar, çocuk ve yeni doğan bebek kıyafetleri ve oyuncaklar topladık. AK Parti Lice ilçemize ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

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