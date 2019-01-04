Yalova'da alacak verecek tartışması kanlı bitti

Yalova'da bir inşaat firmasının sahibi, alacak verecek meselesi yüzünden ayağından vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, inşaat işi ile uğraşan Yusuf S. ile Esat T, Süleymanbey Mahallesi Kıbrıs Sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Esat T, yanındaki silaha sarılarak Yusuf S.'yi ayağından vurdu. Şahıs kanlar içerisinde yere yığılırken, Esat T. ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yusuf S.'nin ayağındaki kurşunun çıkartılması için ameliyata alındığı öğrenildi. Silahla yaralama olayının zanlısı Esat T.'nin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.