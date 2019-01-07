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Yalova'da amatör kulüplere malzeme yardımı

Yalova İl Özel İdaresi tarafından Yalova’da faaliyet gösteren 48 amatör kulübe 282 bin 600 TL’lik spor malzemesi dağıtıldı.

Yalova İl Özel İdaresi tarafından Yalova'da faaliyet gösteren 48 amatör kulübe 282 bin 600 TL'lik spor malzemesi dağıtıldı.


Törene Yalova Valisi Muammer Erol'un yanı sıra Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Ak Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar ile kulüp temsilcileri katıldı. Yalova'da gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılarak sporun sevdirilmesi ve teşvik edilmesi için Yalova İl Özel İdaresi'nin öz kaynakları kullanılarak, Yalova'yı yurt içi ve yurt dışında başarı ile temsil eden Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na bağlı kulüplere, Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullara ve Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'ne spor malzemeleri törenle verildi.

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