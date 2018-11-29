Yalova'da amatör kulüpten eğitime destek

Yalova'da 1. Amatör Küme'de mücadele eden Safranspor Kulübü, öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.

Sarı siyahlı kulüp eğitime katkılarını sürdürüyor. Kulüp bünyesindeki lokali kütüphaneye çevirerek öğrencilere okumaya teşvik eden Safranspor yönetimi, bu kez öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı. Memleketin geleceği olan gençlere her zaman destek olacaklarını belirten Safranspor Kulübü Başkanı Yasin Yılmaz, “Safran Spor Kulübü olarak çocuklarımızın eğitimlerine katkıda bulunmak için kırtasiye yardımı yaptık. Biz her zaman söylüyoruz, Safran Spor sadece bir futbol kulübü değildir. Ben ve yönetim kurulumdaki arkadaşlarımın öncelikli hedefi gençlerimiz ve çocuklarımız oldu. Bu anlamda ilk olarak kendi kulüp lokalimizde bir kütüphane oluşturup gençlerimizin kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Yine köy okulumuzda bulunan eksikleri elimizden geldiğince gidermeye çalışıyoruz. Bizler biliyoruz ki bir milletin okur-yazarlık oranı ne kadar yüksek olursa o millet o derece kalkınır. Safran Spor olarak eğitime ve öğrencilerimize olan katkımız devam edecek” diye konuştu.