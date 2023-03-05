Yalova'da ana isale hattı yapımında çevre hassasiyeti

Atatürk'ün bir çınar ağacının dalının kesilmemesi için köşkü raylarla kaydırdığı Yalova'daki yapılan çalışmalarda çevre hassasiyetine dikkat ediliyor. 70 kilometre uzunluğa sahip olacak ana isale hattı çalışmaları sırasında güzergahta bulunan ağaçlar yerlerinden sökülerek başka bölgelere taşınıyor. Son olarak yeni Yalova Devlet Hastanesi güzergâhında koruluk alanda çalışma yapan ekipler, bazı ağaçları taşınması işlemlerinin gerçekleştirdi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 500 milyon lira maliyetli projenin kayıp oranını yüzde 20 düşürecek projeni söyledi. Yeşil Körfez Su Birliği tesislerinden başlayan ana isale hattı yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hattaki yüzde 20 kaybın önüne geçecek çalışmanın 18 ayda tamamlanması bekleniyor.

Proje çerçevesinden Çınarcık'tan Altınova'ya kadar hat yapılacak. Projenin tamamlanmasıyla çelik boru içme suyu iletim hatları, terfi merkezi, 50 metreküplük yeni beton su toplama yapısı, branşman yapısı, 3 adet basınç düşürme odası inşaatı ve çıkış kapısı, çıkış boru hattı, 2 su deposu devreye girecek. Proje ile toplam yaklaşık 21 bin metreküplük 5 mevcut su deposu yenilenmesi ile yardımcı yapılar vana odaları, manevra odaları, debimetre odaları da yapılacak.