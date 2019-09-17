Yalova'da aronya hasadına başlandı

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce ilki 2017 yılında düzenlenen Aronya Hasat Şenliği'nin ikincisi yapıldı. Yalova Gıda ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, 23 çiftçi ile 41 dekar alanda üretim yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'de ilk kez 2012 yılında araştırma ve adaptasyon çalışmalarına başlanan Aronya Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından Yalova'da üretilmeye başlandı. 2017 yılında ilk deneme bahçeleri ile çiftçiler tarafından üretimi gerçekleştirilen, “Süper Meyve” diye bilinen aronyanın üretimi hızla yaygınlaşıyor. Yalova'da 2017 yılında ilk kez düzenlenen Hasat Şenliği'nin 3.'sü Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, kurum müdürleri ve çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi. Burada ildeki üretimle ilgili bilgi veren Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, “Aronya 2012 yılında başlayan bir hikaye. 2016 yılında Araştırma Enstitüsü tescilini gerçekleştirdi. 2017 yılında ilk hasat festivalini gerçekleştirdik. Bunu aynı yıl araştırma şartlarından çiftçi şartlarına taşıdık. 2017-2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 3 yıllık projelerimizde 23 çiftçimizle toplam 41 dekar aronya tesisini kurduk. Yalova olarak 40 tonluk aronya ihtiyacını karşılamaya hazırız. Geçen yıl, ‘Uzaklarda arama aronya meyvesi Yalova'da ‘ demiştik. Kadın çiftçilerimizle de böyle bir çalışma yapmıştık. Bu sene üzerine ilaveten 13 çiftçimizle 20 dekar alanda organik aronya üretimine geçiyoruz. Artık bu sağlık bitkisini üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı olan bir zincire dahil edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından aronya ile yapılan pastayı Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve kurum müdürleri birlikte kesti. Aronyaların hasadını da gerçekleştiren Vali Erol ve beraberindekiler meyveden tattı.

Sağlık ve kozmetik ürünlerinin üretiminde sıkça kullanılan aronyadan pasta, reçel ve meyve suyu gibi ürünler de elde ediliyor. Program sonrasında düzenlenen kokteylde katılımcılara aronya meyve suyu, yoğurt ve reçel de ikram edildi.