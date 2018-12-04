Yalova'da aslını aratmayan tatbikat

Yalova'nın Tavşanlı beldesinde bulunan Uluslararası Ro-Ro Limanında bir gemiye drone ile bomba bırakıldığı senaryosu üzerinden bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat aslını aratmadı.

Yalova Liman Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar'ın koordinesinde Yalova'da uluslararası terminal statüsündeki Yalova Ro-Ro Terminali'nde sabotaj ve terör eylemi tatbikatı gerçekleştirildi. Liman tesisine denizden ve karadan gerçekleştirilebilecek sabotaj ve terör eylemlerine karşı emniyet ve güvenlik önlem ve tedbirlerinin alınarak karşı tedbirlerin geliştirilmesinin yanı sıra, ilgili birimler arasında koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen tatbikata Yalova İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı, Yalova Liman Başkanlığı, Yalova Gümrük Müdürlüğü, Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği, Yalova Hudut Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliğinin yanı sıra Yalova Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü, Yalova Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Taşköprü Belediyesi itfaiye birimi katıldı.

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada senaryo gereği terminale drone ile gemiye şüpheli paket bırakılması ve tesise araçla giren canlı bombanın saldırmasının canlandırıldığı belirtildi. Tatbikatla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Yalova Vali Yardımcısı Sayın Yıldırım Uçar'ın koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatın amacı, muhabere usulleri ve muhabere cihazlarının yeterliliği, Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu ile yerel otoriteler arasındaki işbirliği ve koordinasyon usulleri, personelin acil durumlar karşısında reaksiyonları, tatbikat senaryosu kapsamında ise; tesise bomba ihbarında bulunulması, güvenlik seviyesi tedbirlerinin artırılması, denizden sürat teknesi ile getirilen bir drone tarafından tesiste yanaşık gemiye bir şüpheli paket bırakılması, paketin bomba imha uzmanlarınca etkisiz hale getirilmesi, ayrıca liman tesisine kontrol noktasında durmadan hızla giren bir araçtaki şahsın elindeki şüpheli paketin tesiste patlaması sonucu yangın çıkması, acil müdahale ekiplerince yangına ve yaralıya müdahale, tesisin tahliye edilmesi ile ilgili canlandırmalar yapılarak bu konuda gerekli bilgilendirmeler gerçekleştirilmiştir.”

4 Ekim 2017 tarihinde Ro-Ro seferlerinin yapıldığı Yalova Ro-Ro Terminali'nde gerçekleştirilen tatbikatın başarı ile sonuçlandığı belirtilen açıklamada, “Liman ve tesisin güvenliği konusunda gerçekleştirilen bu tatbikat son derece başarılı geçmiş olup, liman tesisi ve gemilerde görevli personelin olası sabotaj ve bu tür eylemlere karşı hazırlıklı olmasının amaçlandığı tatbikatlar, farklı senaryolar ile belli aralıklarla tekrarlanacaktır” denildi.