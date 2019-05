Yalova'da avukata meydan dayağı

Yalova'da bir avukat müvekkilinin yakınlarının saldırısına uğradı. Yalova Barosu üyesi avukatlar, yaptıkları açıklama ile saldırıyı kınadı.

Edinilen bilgiye göre, Yalova Barosuna kayıtlı Avukat Mustafa Niyazi, ücretini isteyince savunmasını yaptığı sanığın kız kardeşinin sevgilisi tarafından darp edildi. Gazipaşa Caddesi üzerinde 3 kişinin saldırısına uğrayan avukat, yumruk ve tekmelere maruz kaldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçarken, darp edilen avukat ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Avukata yapılan saldırıyı Yalova Barosu avukatları Yalova Adliyesi önünde bir araya gelerek kınadı. Burada bir açıklama yapan Baro Başkanı Fedayi Doğruyol, “Meslektaşımız savunmasını yaptığı sanık yakınları tarafından darp edilmiştir. Meslektaşımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, bu tür saldırıların avukatlık mesleğini yürütmemize engel olmayacağını, savunmanın susmayacağını bir kez daha yüksek sesle yineliyoruz. Yargının en önemli parçası olan avukata yapılan saldırı sadece avukata değil, hak arama özgürlüğüne ve hukuk devletine karşı yapılmış bir saldırıdır. Avukatın vekil sıfatıyla takip ettiği davanın taraflarıyla özdeşleştirilerek hedef alınması, sözlü, fiili ve silahlı saldırılara uğraması, cezalandırılmak istenilmesi asla kabul edilemez. Can güvenliğinin olmadığı, yaşam hakkının ihlal edildiği bir ortamda hak arama hürriyetinin teminatı olan savunma hakkının kullanılabilmesi asla mümkün değildir. Meslektaşımıza ve adil yargılanma hakkının teminatı olan tüm avukatlara karşı uygulanan her türlü şiddet ve itibarsızlaştırma çabasını kınıyor, faillerin bir an önce yakalanarak tutuklanmalarını talep ediyor, hak arama özgürlüğünün teminatı olan avukatlar olarak asla susmayacağımızı ve faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermeleri için davanın takipçisi olacağımızı bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.

Suç duyurusunda bulundu

Avukat Mustafa Niyazi ise, “Müvekkilimin kız kardeşinin erkek arkadaşı ‘Sadece para konusunda benimle muhatap ol ağabey' dedi. Bende kendisini aradım. Kendisi ‘Geleceğim' dedi. Ben de umursamadım. Müvekkillim tahliye oldu, cezaevinden çıktı. Akşam saat 19.30 sıralarında sahilde yürürken 3-4 kişinin E.A. isimli şahıs ve arkadaşları hiçbir şey demeden, kendimi koruyamadan saldırıya uğradım. Devamlı yumruklamaya başladılar. Suratıma, gözüme, belime darbe aldım. Yüzümden kan geldi. Hastaneye götürdüler ve ilk müdahale yapıldı. Merkez karakoluna intikal ettiler. Şahıs ne hikmetse karakola gitmiş, ifadesini vermiş ve serbest bırakılmış. Bu tabii ki sayın savcının talimatıyla oldu muhakkak ama ne olursa olsun bugün benim başıma gelenin yarın başka meslektaşlarımın başına gelmeyeceğinin garantisi yok. Üzücü bir durum. Bizler savunmayız. Hak arıyoruz, hakkı savunuyoruz. Olmaması gerekirdi. Ben hakkımı sonuna kadar savunacağım. Beni darp eden, hatta gasp eden, ölümle tehdit eden kişilerle ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Hakkımı arayacağım ki özellikle genç meslektaşlarımın da bunu yapmasını tavsiye ederim” diye konuştu.

Müvekkilinin cezaevinden tahliye olduğunu söyleyen Niyazi, “Ben sadece kendi müvekkilimden, babasından bana ödenmesi gereken bir bedel var, bir para var, öder misiniz dedim. Ne parası dediler. Ben de ‘Olduğu zaman ödersiniz' dedim. Ben sözleşmedim, burada buluşalım demedim. Ben konuşacaklar zannettim. Yumruk darbeleri yiyince yere düştüm. Yerde de vurmaya devam ettiler. Vatandaşlar ambulansla hastaneye götürdüler. E.A. isimli kişi 26-27 yaşlarında birisi. Ben parayı geçtim, fiili saldırıdan bahsediyorum. Bugün benim başıma gelen yarın mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımın başına gelebilir. O yüzden bizim mesleğimiz savunmadır, kutsaldır. Saygı göstermek gerekir. Ben nasıl ki size saygı gösteriyorsam ben de saygı görmek isterim. Müvekkilimin bir ceza davasıydı. Tahliye oldu. Alması gereken çok az bir ceza aldı ve şu anda hürriyetinde. Bizde şu var, müvekkil bir kere tahliye olduktan sonra avukata gelip ‘Allah razı olsun' demez. Canı sağ olsun” dedi.