Yalova'da Avukatlar Günü kutlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen avukatlar adına Atatürk anıtına çelengi Yalova Baro Başkanı Fedayi Doğruyol sundu. Baro Başkanı Fedayi Doğruyol, “Avukatların adil yargılamanın ayrılmaz parçası olduğunu, avukatlara getirilen her türlü sınırlamanın özünde yurttaşın hak arama hürriyetine ve savunma hakkına getirilmiş bir kısıtlama olduğunu belirtiriz. Yargı bağımsızlığı sıralamasında 140 ülke arasında 111, hukukun üstünlüğü sıralamasında ise 126 ülke arasında 109. sıraya gerilediğimiz, yargıya duyulan güvenin tarihin en dip seviyesine düştüğü, olağanüstü hukuksuzlukların olağanlaştırılmaya çalışıldığı, adil yargılanma hakkı, savunma dokunulmazlığı gibi hukukun evrensel ilke ve değerlerinin yok sayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Son dönemde avukatların şiddet eylemlerine maruz kaldığı, görev sırasında yahut bürolarında meslektaşlarımızın öldürüldüğü ya da yaralandığı eylemlerin hızla arttığı görülmektedir. Avukata yapılan saldırı bizzat yargı faaliyetine ve yurttaşın hak arama hürriyetine yapılan saldırıdır. Avukatın güvenliği adil yargılama ve savunma hakkının teminatıdır. Bugüne kadar yapılan ve bundan böyle yapılacak her türlü saldırıda Yalova Barosu olarak hiçbir ayrım gözetmeksizin ve nerede gerçekleşirse gerçekleşsin meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiririz. Avukatlara yapılan saldırılarda eylemin doğrudan tutuklama sebebi sayılmasını, bu konuda hakim ve savcıların gereken hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" dedi.