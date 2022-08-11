Yalova'da Bağlarbaşı Polis Noktası hizmete girdi

Yalova Emniyet Müdürlüğü Yalova Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı hizmet verecek Bağlarbaşı Polis Noktası düzenlenen törenle açıldı.

Yalova Belediyesi tarafından arsa tahsisi gerçekleştirilen ve Yalova Makine İhtisas OSB tarafından da hizmet binası yapılan polis noktası Bağlarbaşı Mahallesi'nde açıldı. Açılış töreninde konuşan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, binanın planlanması ve yapımı aşamasında emeği geçenlere teşekkür etti. Polis noktasının vatandaşların güvenlik hizmetlerine daha rahat ulaşmasını sağlayacağını kaydeden Topaloğlu, “Huzur, güven ve barışın şehri güzel Yalova'mıza, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına Yalova Belediye Başkanlığımızca müdürlüğümüze tahsis edilen alan üzerinde yapılan protokol ile Yalova Makine İhtisas OSB yönetim kurulunca yapımına başlanan ve tarafımıza teslim edilen hizmet binası bugünden itibaren Yalova Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Bağlarbaşı Polis Noktası olarak faaliyetlerine başlamıştır” dedi.

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir ise verdikleri sözü tutabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Yalova'da sanayi binalarından bir küme oluşturmuyoruz. Biz bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Üniversite, sanayi, kamu eko sistemini oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kamu, sanayi işbirliği için güzel bir örnek. Biz sanayiciler huzurla, güvenle üretim, ihracat yapabiliyor, istihdam oluşturabiliyorsak hudutlarımızda Mehmetçiğimize, şehirlerimizde kolluk güçlerine, Emniyete Teşkilatı'na, jandarmamıza borçluyuz. O yüzden bu bizim için başka bir anlam da taşıyor. Başka bir vatani görev.”

Ardından AK Parti Yalova Milletvekili Melih Akyol, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir'e teşekkür plaketi takdim etti.

Konuşmaların ardından polis merkezin açılış kurdelesini Vali Muammer Erol ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un da aralarında bulunduğu protokol üyeleri birlikte kesti.