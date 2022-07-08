İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yalova'da balıkçıların oltasına yavru köpek bağlığı takıldı

Yalova’da kayıkla ava çıkan balıkçılar, oltaya takılan yavru köpek balığı yeniden de denize bıraktı.

Yalova'da kayıkla ava çıkan balıkçılar, oltaya takılan yavru köpek balığı yeniden de denize bıraktı.


Kent merkezinden kayıkla denize açılan balıkçılar, avlandıkları sırada oltalarına yavru köpek balığı takıldı. Balığı kayığa çeken balıkçılar daha sonra çengeli çıkararak yavruyu yeniden denize saldı. Marmara Denizi'nde avlanan balıkçıların gün içinde oltalarına takılan ikinci köpek balığı olduğu öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.