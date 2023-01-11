İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da başından tabancayla vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti

Yalova’nın Altınova ilçesinde tartıştığı kişi tarafından başından tabancayla vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yalova'nın Altınova ilçesinde tartıştığı kişi tarafından başından tabancayla vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesinde Şükrü Ekşi (76) ile emlakçılık yaptığı öğrenilen Hakan B. (38) bir kahvehanede buluştu. İkili arasından henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hakan B., tabancayla ateş ederek Şükrü Ekşi'yi kafasından ağır şekilde yaraladı. Başından vurulan yaşlı adam, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.


Ekşi'nin cesedi otopsi için hastaneye götürülürken, cinayet zanlısı Hakan B. ise gözaltına alındı.

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