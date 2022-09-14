Yalova'da berber, kuaför ve güzellik salonlarının tatil günleri belirlendi

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yalova'da da 1 ekim tarihinden itibaren berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak. İl merkezi ve ilçelerde işletmelerin kapalı olacağı günler Yalova Valiliği tarafından belirlendi.

Yalova Valiliği, 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftalık tatil günlerini belirledi. Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ile Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin müşterek telifi doğrultusunda tatil günlerinin belirlendiği bildirildi.

Alınan karara göre, berberler il genelinde pazar günü kapalı olacak. Kuaförler ise Merkez, Armutlu, Çınarcık ve Termal'de pazar, Altınova ve Çiftlikköy ilçelerinde ise salı günleri çalışmayacak.

Güzellik salonları ise Altınova ilçesinde salı diğer ilçelerde ise pazar günü kapalı olacak.