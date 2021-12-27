İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da bir binanın çatısında yangın çıktı, bina tahliye edildi

Yalova’da bir binanın çatısında çıkan yangın site sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yalova'da bir binanın çatısında çıkan yangın site sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Bina tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.


Yangın, Altınova ilçesi Subaşı beldesinde kalıcı konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede bütün çatıyı saran yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bina sakinleri hemen tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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