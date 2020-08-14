İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalova'da bomba paniği fünye ile son buldu

Yalova’da İDO iskelesi önüne bırakılan şüpheli bavul, olay yerine çağrılan bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi.

Yalova'da İDO iskelesi önüne bırakılan şüpheli bavul, olay yerine çağrılan bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi. Bavuldan kadın eşyaları çıktı.


Yalova'nın Cengiz Koçal Caddesi üzerinde bulunan İDO iskelesi önüne bırakılan bir bavuldan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdiler. İhbarın üzerine Yalova polisi harekete geçti. Kısa sürede belirtilen noktaya gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ardından olay yerine bir bomba imha ekibi çağrıldı. Kıyafetlerini giyerek bavula yaklaşan bomba imha uzmanı bavulu fünye ile patlattı. Patlatılan bavuldan kadın giysisi çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.