Yalova'da çarpışan traktör ve otomobil enstitü bahçesine uçtu: 1 yaralı

Yalova'da çarpışan traktör ve otomobil, yoldan çıkarak Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bahçesine uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolunda meydana gelen kazada, Kocaeli istikametinden Yalova merkez yönünde seyir halinde olan 77 AE 031 otomobil, inşaat iskelesi taşıyan 77 ED 807 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan araçlar yol kenarındaki tel örgüleri yıkarak Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bahçesine uçtu. Kazada kolu kırılan otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.