İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yalova'da çatı katı yangını korkuttu

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 6 katlı binanın çatı katında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 6 katlı binanın çatı katında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Liman Mahallesi Yalova Caddesi'ndeki bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden Esenköy İtfaiyesi alevleri kısa sürede kontrol altına alarak, yangını söndürdü. Ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.


Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.