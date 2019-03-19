İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalova'da çeşmelere zarar verdiler

Yalova Şehir Mezarlığı’nda bulunan hayratların muslukları kimliği belirsiz kişiler tarafından yerlerinden sökülerek çalındı.

Yalova Şehir Mezarlığı'nda bulunan hayratların muslukları kimliği belirsiz kişiler tarafından yerlerinden sökülerek çalındı.


Hyırsever vatandaşlar ve Yalova Belediyesi tarafından yaptırılan yaklaşık 35 çeşmenin musluklarının çalınmasının dışında hayratlar tahrip edildi. Üzerlerinde bulunan yazılar da yerlerinden söküldü. Yaklaşık 35 musluk çalındı. Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri çalınan muslukların yerine yenilerini monte ederek, tahrip edilen hayratları onarmaya başladı. Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilileri, “Gece saatlerinde bu olaylar yaşandığı için tonlarca su boşa aktı. Sabah yapmış olduğumuz denetimler ve vatandaşlarımızın ikazıyla suları kestik, ama bu zamana kadar akan su maalesef israf oldu. Kısa sürede yaşanan bu mağduriyetin önüne geçtik. Şimdi hayratlara yeni musluklar takıyoruz ve onarımlarını yapıyoruz” dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.