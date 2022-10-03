Yalova'da ceviz hasadı başladı

Çiftlikköy ilçesine bağlı Kılıç köyündeki 26 dönümlük ceviz bahçesinde gerçekleştirilen hasat etkinliğine Vali Muammer Erol, Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar ve kurum müdürleri katıldı. Hasat etkinliğinde konuşma yapan Orman İl Müdürü Parıldar, Yalova'daki ceviz bahçelerinin 2021 yılı itibarıyla 3 bin 865 dekar alana yükseldiğini belirtti. Parıldar, 2018 yılına göre 2021 yılında alan bazında yüzde 45 olan üretim miktarında yüzde 70'e ulaşıldığını söyledi. Parıldar, Yalova İlinde Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde 187 üreticiye 17 bin 550 adet mavi sertifikalı 'Chandler' çeşidi ceviz fidanı ve tozlayıcısının dağıtımı yapıldığını ve 702 dekar basınçlı sulama sistemli bahçe tesisi kurulduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından ceviz hasadı gerçekleştirildi.