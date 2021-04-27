Yalova'da çiftçilere 600 bin fide dağıttı

Yalova İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Yalova İli Örtü Altı Sebzeciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere 600 bin adet tatlı sivri sürmeli cinsi biber fidesi dağıtıldı.

Yalova İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2020 yılında uygulanan çalı fasulye ve sürmeli tatlı sivri biber projesinin çiftçiler tarafından olumlu karşılanması üzerine 2021 yılında projenin devam etmesi kararı alındı. İl Müdürlüğü yüzde 25'i çiftçi katkılı, yüze 75'i de hibe destekli olmak üzere 11 köyden 54 çiftçiye tatlı sivri sürmeli biber fidesi dağıttı.

Pandemi kurallarına dikkat edilerek düzenlenen fide dağıtım programında konuşan Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, bu projeden olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Verilen desteği 2021 yılında artırılarak devam ettiğini ifade eden Parıldar “Geçen yıl 15 çiftçimize dağıttığımız 30 bin fideden uygulama yapılarak elde edilen olumlu sonuçlar sonrasında yine proje yaparak daha fazla çiftçimize bu projeyi yaygınlaştırmak istedik. Dağıtımını yaptığımız sürmeli tatlı sivri biber Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz tarafından geliştirilmiş bir çeşit olup, verimli kalitesinden dolayı yaygınlaştırma amaçlı proje kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda 18 bin lira kaynak kullanılarak 60 bin adet fide üretimi gerçekleştirilmiştir. Proje süresince izleme, değerlendirme ve raporlama çalışmaları yapılarak elde edilen sonuçlar doğrultusunda ileriki yıllarda da proje uygulamalarına devam edilecektir. Dağıttığımız bu tohumların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Suat Parıldar'ın konuşmasının ardından çiftçilere fideleri teslim edildi.