Yalova'da çilekte 500 tonluk rekolte

Çiftçi, yıllık rekoltenin 500 ton olduğu çileğin köylünün yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Yılın son çilek hasadının devam ettiğini söyleyen Sermayecik Kalkınma Kooperatifi Başkanı Resul Çiftçi, toplamda yıl boyunca 500 ton rekolte elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. Kar yağışına kadar hasadın devam edeceğini söyleyen Çiftçi, son hasattan elde edilen ürünlerin üreticiden kilogram başına çıkış fiyatının 12-13 TL olduğunu bildirdi. Çiftçi, “Sermayecikli bu sene de mutlu. 2019'u mutlu kapatıyoruz” dedi.

Altınova'nın çilek üretimiyle meşhur olan Sermayecik köyünde tüm köylülerin çilek üretimiyle yakından ilişkili olduğunu belirten Çiftçi, yıl boyunca 500 tonluk rekolte beklentisi içerisinde olduklarını söyledi. Çiftçi, “Yılın son çilek hasadını yapıyoruz. Hasadımız devam ediyor. Kar yağana kadar da hasat devam eder. Hasadımız oldukça verimli geçiyor. Havaların sıcak gitmesi hasat süresini uzattı. Rekoltemiz 500 ton civarında. Normal bir çilek olsa bir ay hasat yapılıp biter. Bizim ürettiğimiz yediveren çeşidi. Son hasadımızda ortalama kilogramı üreticiden 12-13 TL'den satıldı. Dönem dönem arz ve talebe göre fiyatları değişiyor. Biz her zaman iyi bir piyasa yakalıyoruz. Köyümüzde herkes çilekle ilişkili. 30 ana üretici var ancak diğer köylü vatandaşlarımız da bununla uğraşıyor, çalışıyor” diye konuştu.

"Hasat üreticiyi memnun etti"

Bu yıl da çilek üretiminin üreticileri memnun ettiğini söyleyen Çiftçi, “Şu anki hasat üreticimizi memnun etti. Sermayecikli bu sene de mutlu. 2019'u mutlu kapatıyoruz. Çileğin yanında köyümüzde kiraz, ceviz de üretiyoruz. Bizzat orada yaşayan, kendi arazisinde eken biçen kişiler üretim yapıyor. Büyük arazilerimiz de çok yok. İşçi bulmak da bir sıkıntı. Toplanan ürünler için her gün kooperatif olarak İstanbul hallerine araç kaldırıyoruz. Hiç beklemeden satılıyor” dedi.

"Yalova'da üretiliyor ama Yalovalılar yiyemiyor"

En yeni ve kaliteli üretim metotları kullanarak çilekte alınabilecek maksimum verimi aldıklarını söyleyen Çiftçi, ne yazık ki Yalovalıların bu çileği yiyemediğini belirtti. Yalova pazarcıları tarafından fiyatının yüksek bulunduğunu söyleyen Çiftçi, “Çilek bu yıl kilosu 12-13 lira civarında satıldı. Yalova ne yazık ki yiyemiyor, çünkü çileğimiz daha yerinde satılıyor” şeklinde konuştu.