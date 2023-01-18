Yalova'da çocuklar doğayı eğlenerek öğreniyor

Çınarcık Doğa Eğitim Merkezi ile alakalı yaptıkları çalışmaları anlatan DKMP Şube Müdürü Nevzat Alğan, kurum müdürlerine bir çağrıda bulundu. Eğitim için öğrencilerin Çınarcık Doğa Eğitim Merkezi'ne gönderilebileceğini söyleyen Alğan, “Kaymakamlarımızdan, Belediye Başkanlarımızdan, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizden, kurum müdürlerimizden ricamızdır; anaokulu, ilk ve ortaokuldaki çocuklarımızı doğa eğitimi almaları için Doğa Eğitim Merkezi'mize gönderebilirler. Bu Doğa Eğitim Merkezi'nde gelecek nesillere doğa eğitimini, tabiat eğitimini daha iyi verebilmek için Yalova Üniversitesi ve Halk Eğitim Merkezimiz ile ortaklaşa bir çalışma yürütüyoruz. Çocuklarımızın mutlak suretle bu yaşlarda sosyalleşmelerine yardımcı olmak, sadece okudukları kitaplarla değil, doğayla iç içe de eğitim almalarını ve tabiatı canlı görmelerini sağlamak ana hedefimiz” dedi.

“2 ayda 317 öğrenciye eğitim verildi”

2 ay gibi kısa bir sürede 317 öğrenciyi Çınarcık Doğa Eğitim Merkezi'nde ağırladıklarını söyleyen Alğan, “Kasım ayında başladığımız ve birkaç eksikliklerini tamamladıktan sonra protokolümüzü davet edeceğimiz projede şu ana kadar 2 aylık sürede 317 öğrencimize doğa eğitimi verdik. 2 adet konteynerimizi kullanılabilir hale getirip içerisinde eğitimlerimizi yapıyoruz. Çocuklarımız öğretmenleri eşliğinde eğitim masalarında ve açık alanlarda rahatlıkla bir yaprakla, bir bitkiyle, endemik türlerle ve yaban hayvanlarıyla ilgili eğitimler yapılıyor. 70 metrekarelik bir alanda endemik bitkilerimizin olduğu seramızı kurduk. Yalova'nın endemik bitki türü 29 adettir biz 21 tanesinin üretimini gerçekleştirdik ve kalan 8 türü de yapmaya çalışıyoruz. Sadece Yalova'ya özel lokal endemiğimiz var bir de Yalova dışından olan endemik türlerimiz var. Çocuklarımız bu seraların içerisinde ekim dikim işini öğreniyorlar. Ayrıca evlerine götürecekleri çiçeklerin tohumlama işlemini yapıyorlar. Bu 21 endemik tür bitkimizin üretimini Yalova Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdik. Tohumdan fideye çeviriyoruz, fide belli bir boya ulaştığı zaman doğa ile buluşturuyoruz. DSİ yetkilileri ile birlikte istişare ederek çalışıyoruz. O bölgelerdeki endemik türleri getirerek çoğalmalarını sağlayıp yine aynı ortama götürüp dikimini yapmaktayız” ifadelerine yer verdi.

“Hayvanlar ile ilgili de eğitim veriliyor”

Doğa Eğitim Merkezi'nde yaban hayvanlarıyla ilgili de bilgilendirme yapıldığını ifade eden Alğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sülün, keklik, tavşan, değişik horoz türleri ve tavuk türlerini getirerek üretimini sağlıyoruz. Tavşan çok üreyen bir hayvan ve gerekli çalışmaları yaptıktan sonra da doğaya salıyoruz. Geçtiğimiz günlerde 25 adet tavşan ve 25 adet sülünü Yalova Üniversitesi bahçemizde korunaklı alan olması sebebiyle salımını gerçekleştirdik. Çocuklarımız burada kozalak, yaprak, bitki türlerini ve hayvanları tanıyor. Son zamanlarda gündemde olan atık maddelerle ilgili sıfır atık projesiyle ilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden hocalarımızla beraber burada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Doğadaki açık alanlarda parkur, trekking, yürüyüş yollarındaki engellerin nasıl aşıldığını Doğa Eğitim Merkezinde kurduğumuz parkurlarda çocuklarımız öğreniyorlar.”