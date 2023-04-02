Yalova'da çocuklar illüzyon gösterisi ile eğlendi

Yalova Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde çocuklara yönelik etkinlikler geçtiğimiz ‘Magic İllüzyon Show' ile devam etti.

Sebahattin Engin-Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu'nda Yaşları 5-12 yaş çocuklara hitap eden illüzyon gösterisine çocuklar büyük ilgi gösterdi. Ücretsiz olarak 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde 3 seans olarak sahnelenen gösteride çocuklar doyasıya eğlendi. Zaman zaman gösterinin içine dahil olan çocuklar İllüzyonistin yapmış olduğu oyunlara yardımcı da oldu.

Yapılan etkinlikten dolayı Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'a teşekkür eden ebeveynler; “Çocuklarımız cumartesi günlerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Yalova Belediye Başkanımıza ve Yalova Belediyesine bu etkinlikten dolayı teşekkür ederiz” dedi.