Yalova'da çocuklar pandomim gösterisiyle eğlendi

Yalova Belediyesi Sebahattin Engin-Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu'nda sahnelenen pandomim gösterisine minik izleyiciler her tiyatro oyununda olduğu gibi büyük ilgi gösterdi. 6 ile 12 yaş arası çocuklara hitap eden pandomim gösterisi 3 seans olarak ücretsiz sahnelendi.

Yapılan etkinliklerden memnun olduklarını belirten ebeveynler, “Yalova Belediyesi tarafından Cumartesi günleri gerçekleştirilen tiyatro oyunlarından oldukça mutluyuz. Çocuklarımız Cumartesi gününü sabırsızlıkla bekliyorlar. Bizlere çocuklarımızla vakit geçirme imkanı sunan Yalova Belediyesine teşekkür ederiz” dedi.