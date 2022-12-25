Yalova'da çocuklar tiyatro ile eğlenmeye devam ediyor

Yalova Belediyesi Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür Sanat Sezonu 7'den 77'ye vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Sanat sezonu çocuk oyunlarından konferanslara, tiyatrolardan konserlere, sinemadan edebiyata, tarihten bilime kadar pek çok alanda vatandaşlarla buluşuyor. Yalova Belediyesi bu çerçevede her hafta cumartesi günü çocuklar için birbirinden güzel etkinliklere imza atıyor. Her hafta çocuklar için hazırlanan öğretici tiyatro oyunları, miniklerle buluşuyor.

Bu hafta Sabahattin Engin & Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi'nde ücretsiz olarak 3 seans gerçekleşen ‘Yıldız Kampı' isimli oyunda çocuklar gönüllerince eğlendi. Binlerce çocuk her hafta olduğu gibi bu hafta da oyunlara büyük ilgi gösterdi.