"Yalova'da çöp dağlarının oluşmaması için göreve hazırız"

CHP'li Yalova Belediyesi'nin 250 trilyonluk borcu yüzünden çöp araçları haczedilince, şehirde çöpler güçlükle toplanıyor. Bu hacizlerin kentin geleceğine ipotek anlamına geldiğini ifade eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, "Durumu düzeltmek için üzerimize düşen göreve hazırız" dedi.

Trafikten men edilen ve üzerinde haciz bulunduğu için yasadışı çalıştırılan belediye çöp araçları ile hastalık yaymaya başlayan çöpler hakkında konuşan Cumhur İttifakı AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova'nın içinde düşürüldüğü bu durumdan çıkarmak için hemen şimdi destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Belediye yönetimi döneminde şehir girişinden kaldırılan çöp dağlarının ardından, Yalova Belediyesi'nin ilgili firmaya kira bedelini ödemediği gerekçesi ile haciz edilen çöp araçları çöpleri toplayamadığı için, bu sefer kent merkezinde aynı manzara ile karşı karşıya kalındı.

"Bağlama kararı alınan araçlar otoparktan çıkartılamıyor"

Konu ile ilgili AK Parti Yalova İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Cumhur İttifakı AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, kamuoyu sağlığını tehdit eden soruna dikkat çekerek, ‘Yalova'mız zor günlerden geçiyor. Belediye'ye ait bir grup araç ücretlerin ödenememesi nedeni ile bağlama kararı çıkarılmasının ardından otoparktan dışarıya çıkartılamıyor. Hakkında bağlama kararı olan araçlar ise geçici çözüm ve günü kurtarmak adına plakası kapatılarak, gizlenerek işlem yapılmasından kaçırılıyor. Durumun devam etmesi halinde yakında kent merkezindeki çöplerin toplanamayacak olmasından dolayı ortaya çıkacak sağlık tehditleri ile maalesef karşı karşıya kalacağız.' dedi.

"Çöpler vatandaşın sağlığını tehdit ediyor"

Korkutucu durumun özellikle yer altı çöp konteyner sistemlerini kapsadığını belirterek söz konusu durumun fotoğraflarını paylaşan Öztabak, ‘Yer altı çöplerini yalnızca üzerinde vinç platformu olan tek bir araç kaldırarak boşaltabiliyor. Bu araç da şu anda bağlanmış vaziyette otoparkta duruyor. Yaklaşık bir haftadır da hakkında haciz kararı verilmiş ancak plakaları gizlenen araçlar ile durum kapatılmaya çalışılıyor. Ancak bu durum özellikle yer altı çöp konteynerlerine kafasını sokarak üstteki çöpleri alan personelin sağlığını tehdit eder hale geldi. Bunun yanı sıra dipte kalan ve tamamı boşaltılamayan çöpler çürümeye başladığı için bölge sakinlerine de hastalık tehdidi saçıyor. Bunun dışında dolu olan çöp konteynerlerinin yanına konulan çöplerin de uzun süre alınamaması her köşe başında çöp dağları oluşmasına sebep oluyor.' dedi.

"Durumu düzeltmek için üzerimize düşen göreve hazırız"

Yalova'yı ve Yalova'lıları bu duruma düşürmeye kimsenin hakkının olmadığını söyleyen Cumhur İttifakı AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, kamuoyuna ve yönetime çağrıda bulunarak, ‘Biz felaketler üzerinden siyaset yapma derdinde değiliz. Durumu acilen düzeltmek ve çöp dağlarının kent imajına zarar vermemesi için üzerimize düşen göreve hazırız. Yalovalı vatandaşlarımızın huzurunun bozulmasına, günlük yaşantısının sekteye uğramasına, aksayan hizmetler yüzünden yaşam kalitesinin düşürülmesine asla göz yumamayız. Çünkü Yalova'ya hizmetin siyaseti olmaz. Yalovalılara hizmet siyaset üstüdür.' diye konuştu.

"Bu hacizler kentin geleceğine ipotek anlamı taşıyor"

Konu ile ilgili söz alan AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ise belediye yönetiminin görevini yerine getiremediğine dikkat çekerek, ‘Söylediği projelerin hiçbirini gerçekleştiremediği gibi milletin vergisini hizmete dönüştürmek yerine aksine 250 milyon liraya yaklaşan bir borca dönüştürdü. Belediye personelinin maaşları da ödenememe noktasına doğru gidiyor. Belediye'de hemen her gün haciz işlemi gerçekleştiriliyor. Bu hacizler aslında belediyenin araçlarından çok, Yalova'mızın geleceğine ipotek konulması anlamını taşıyor. Tüm bu gerçekleri görerek, 31 Mart seçimlerinde işi ehline, iktidarla uyum içinde çalışacak ve hükümet olmanın gücünü Yalova'da daha çok hissettirecek olan AK Parti kadrolarına emaneti teslim etmenin zamanı geldi.' diye konuştu.