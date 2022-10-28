Yalova'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Yalova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende Yalova Valisi Muammer Erol, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Dz. Albay Cenk Topuz ve Yalova Belediye Başkan Vekili Fatih Şahin Atatürk heykeline çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasını ardından tören sona erdi.

Törene kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.