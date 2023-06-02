Yalova'da dedeler ve nineler, torunlarıyla kitap okuyor

Yalova Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu'nda düzenlenen “Kahramanımla Okuyorum” etkinliğine anne ve babaların yanı sıra dede ve nineler de katılarak, torunlarıyla birlikte kitap okuyor.

Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu 2D sınıf öğretmeni Selda Geliroğlu'nun hayata geçirdiği proje çerçevesinde veliler her cuma günü 40 dakika süresince kitap okuma etkinliğine katılıyor. Kiminin annesi, kimi öğrencinin babası etkinliğe katılırken, dedeler ve nineler de torunlarını yalnız bırakmayarak onlarla kitap okuyor.

Veliler yaklaşık 10 kitap okudu

Okul müdürü Abdülrahman Efe, okul kütüphanesinde gerçekleşen etkinliğe 16 velinin aktif olarak katıldığını belirtti. Her velinin yaklaşık 10 kitap okuduğunu anlatan Efe, "Öğrencilerimiz 15-20 arasında kitap okudu bu projeye özel olarak. Bir öğrencimiz de okul düzeyinde 300 kitabı bitirerek adeta bir rekor kırdı. Bu tip projeler, velilerimizin okula katılımları, kitap okuma sevgisi, öğrencilerimizi kitaba motive etme konusunda gerçekten önemli projeler. İnşallah önümüzdeki eğitim-öğretim yılında yine bu projemizin ikinci ayağında akşamları evde velilerimiz çocuklarımızla beraber oturup 5-10 dakika da olsa kitap okuması. Ailece kitap okuma seferberliği başlatmak hedefimiz" dedi.

"Projenin en büyük güzelliği de dedelerimizin, ninelerimizin burada kitap okumaları"

Projeyi hayata geçiren sınıf öğretmeni Selda Geliroğlu, çocukların anne, baba, babaanne ve dedelerini kahramanları olarak gördüğünü söyledi. Aynı şekilde velilerin de çocuk ve torunlarını kahramanları olarak gördüğünü anlatan Geliroğlu, şöyle konuştu:

"Evde çok fazla kitap okuyamıyorlar. 'Yemeğimi de yapayım sonra', 'şu işi de yapayım sonra' diyerek ertelediğimiz için buraya geldiklerinde 35-40 dakika birlikte kitap okuyorlar. Çocukların gözündeki anne, babası, dedesinin belki buraya gelmesi çok büyük bir mutluluk. Çok hoşlarına gidiyor. Bu normal okumalarına da katkı sağlıyor. Her Cuma ikinci dönem itibariyle bunu yapıyoruz. Çocukların okuma hızlarıyla ilgili gelişme oldu. Velilerime biraz da olsa okuma sevgisi aşıladığımı düşünüyorum. Bir araya gelmemiz, iletişimimiz açısından çok iyi oldu. Projenin en büyük güzelliği de dedelerimizin, ninelerimizin burada kitap okumaları. Ne yazık ki biz bunu evde Türk milleti olarak yapamıyoruz. Ben de dahil olmak üzere ama bunu burada çok güzel başardığımıza inanıyorum."

Geliroğlu, seneye projeyi okul genelinde yaygınlaştırmak istediklerini anlattı.

64'lük dede, torunuyla kitap okuyor

Okuma etkinliğine torunuyla katılan Zabit Arslan, projenin çok güzel olduğunu dile getirerek, "İslamiyet ile ilgili bir kitap okuyorum şu anda. Her hafta bu okuma etkinliğine katılıyorum. Bu etkinlik bizim de kitap okumamıza vesile oldu. Bizler de aynı zamanda çocuklarımız gibi okuyoruz. 64 yaşında ben de kitap okuyorum" dedi.

Satiye nine klasikleri seviyor

Etkinlikte Ömer Seyfettin'in Kaşağı kitabını okuyan Satiye Akyıldız, torunuyla birlikte bu aktivitede olmaktan dolayı memnun olduğunu söyledi. Torunuyla kitap okumayı sevdiğini ifade eden Akyıldız, "Bizim için de bir değişiklik oldu. Ben genellikle klasikleri tercih ediyorum, onları okuyorum. Daha önceden çok sık okuyamıyordum. Şimdi biraz daha ilgimizi çekiyor. Torunumla okuma saati yapıyoruz" diye konuştu.

Velilerden Meral Sezer ise etkinlik sayesinde okumaya fırsat bulduğunu dile getirdi.