Yalova'da dere taştı, 50 sera sular altında kaldı

Yalova'da etkili olan yağış sebebiyle Kadıköy beldesinden geçen Selimandıra deresi taştı. Taşkında 50 sera sular altında kaldı.

Yalova'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle Kadıköy beldesinin içinden geçen Selimandıra deresinde taşkın yaşandı. Dere yatağında yapılan ıslah çalışmasında tek taraflı duvar örülünce duvar olmayan taraftan taşan sular beldedeki 50 serayı sular altında bıraktı. Bölgede inceleme yapan Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, “Odamıza gelen ihbar üzerine Kadıköy beldemize gittik. Bölgede dere yatağında taşma olduğunu gördük. Suların da dere kenarında ve yakınında bulunan seralara girdiğini müşahede ettik. Şu ana kadarki tespitlerimizde 50 sera sular altında kaldı. Ancak deredeki su seviyesi yükselmeyi sürdürdüğünden bu sayının daha da artmasını bekliyoruz. Ekili durumdaki seralarda ciddi zarar var” dedi.

Serası sular altında kalan üreticilerden Yasin Karayavru ise, “Yaklaşık 50 bin TL'lik zararımız var. Bu kış seradan hiç ürün alamayacağız. Su çekilse dahi taşkının getirdiği bakteriler hastalık yapacak, ürün bozulacak. Seradaki ürünlerimiz çöp oldu. Bu sel bizi mahvetti” diye konuştu.

Su baskınının yaşandığı bölgede Yalova Gıda ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de incelemede bulundu. Hasar tespitinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Yalova'ya içme suyu sağlayan Gökçe barajında da kapaklar açılarak su salınmaya başladı. Barajın sularının Selimandıra deresine aktığı, ancak su baskınına bunun sebep olmadığı belirtildi.