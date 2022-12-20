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Yalova'da dere yatağına düşen köpeği itfaiye kurtardı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde dereye düşen sokak köpeği itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde dereye düşen sokak köpeği itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, ıslah çalışmaları devam eden Gacık Deresi'ne bir köpeğin düşerek mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı alan Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek köpeği düştüğü dere yatağından çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri sokak köpeğini mahsur kaldığı ıslah duvarı taşlarının üzerinden alarak dere yatağı dışına çıkardı.


İlk incelemelerinde herhangi bir yarası olmadığı belirlenen köpek doğasına bırakıldı.

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