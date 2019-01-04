Yalova'da dev ağaç yola devrildi

Yalova'nın Termal yolu üzerinde büyük bir ağaç, yağış ve rüzgarın da etkisi ile yola devrildi. Olayın gece geç vakitlerde meydana gelmesi muhtemel bir faciayı önledi. Ağaç itfaiye ekipleri tarafından testerelerle kesilerek kaldırıldı.

Yağış ve rüzgarın tesiriyle Termal yolu üzerindeki çınar saat 04:00 sularında devrildi. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekipler dev ağacı elektrikli testerelerle keserek parçalara ayırdı. Yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapanan yol ağaç parçalarının yoldan kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı. Yoğun bir trafiğe sahip olan yolda ağacın devrildiği esnada hiçbir aracın bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.