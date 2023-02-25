Yalova'da Dirençli kentler protokolü imzalandı

Yalova Kent Konseyi'nin himayesinde 14-15 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan ‘Yalova Dirençli Kentler Çalıştayı'nın iş birliği protokolü, projenin üst kurulunu oluşturan Yalova Valiliği, Yalova Belediyesi, Yalova Üniversitesi, Yalova İl Özel İdaresi, Yalova Makine OSB, Yalova Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Yalova Kent Konseyi tarafından imzalandı. Yalova Valiliği'nde yapılan tören ile protokole Vali Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Yalova Makine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, YTSO Başkan Yardımcısı Serkan Şık, Yalova Esnaf Odası Başkanı Necati Erbul ve Yalova Kent Konseyi Başkanı Mustafa Kandemir imza attı.

Burada bir konuşma yapan Kandemir, Dirençli Kentler Çalıştayı ile ilimiz Yalova'nın, dirençli kentler ana başlığı altında yer alan alt başlıklardan afetler, göçler, ekonomi, güvenlik, savaşlar, iklim değişikliği, sağlık ve akıllı kent konularında risk analizinin yapılması ve bu analiz istikametinde ortak akla dayalı çözüm önerileri oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Protokole imza atan Başkan Vekili Mustafa Tutuk, bunu oldukça önemsediklerini söyledi. Tutuk, “Dirençli Kentler kavramının, Türkiye'de bu denli detaylı olarak çalışılması kentimizin ilkler arasında yer edinmesini sağlayacaktır. Sürdürülebilir kalkınma için 2030 gündemi istikametinde kent olarak adım atılacak, Birleşmiş Milletler Bin Yıl Kalkınma Hedefleri istikametinde çalışma yapılmış olacaktır” dedi.

Çalıştaydan beklenen sonuçlar

Yalova Kent Konseyi'nden yapılan açıklamada ise gerçekleştirilecek çalıştaydan beklenen sonuçlar konusunda da bilgilendirmede bulunuldu. Yapılan açıklamada, “İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, ilgili sivil toplum kuruluşları ve ilimizde ikamet eden bireyler “dirençli kent” kavramının içeriği hakkında detaylı bilgi sahibi olacaktır. Çalıştay katılımcıları ortak bir alanda çalışma imkânı kazanacaklar. Çıkan sonuçların her kurumun ortak kararı olarak konsensüs içerisinde alınması ve halka açık olarak gerçekleştirilmesi çıktıların meşruluğunu sağlayacaktır. Veriler, ilimiz yöneticilerine çeşitli AR-GE çalışmaları yapma imkânı sağlayacaktır. Uzun dönemde alınan verilerin uygulamaya geçmesi halinde, gelecek zaman diliminde kentte yaşayanlara, gerçekleşebilecek sorunlar karşısında daha az etkilenmeleri ve hızlı şekilde toparlanabilme kabiliyeti kazandırılacaktır” denildi.