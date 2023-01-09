İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da dövizcide sahte dolar bozdurmak isteyen şüpheli tutuklandı

Yalova’da dövizcide sahte 50 dolar bozdurmaya çalışırken sahte 18 bin 900 dolarla yakalanan zanlı tutuklandı.

Yalova'da dövizcide sahte 50 dolar bozdurmaya çalışırken sahte 18 bin 900 dolarla yakalanan zanlı tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesinde bulunan döviz bürosunda sahte 50 ABD dolarını bozdurmak isteyen M.A.'yı gözaltına aldı. Yapılan aramada zanlından 18 bin 900 dolar sahte para ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen M.A, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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