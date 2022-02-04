Yalova'da Dünya Kanser Günü konferansı

Yalova Belediyesi Dinçer İlhan Meclis Salonu'nda gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak Genel Cerrahi, Cerrahi Onkoloji ve Kolorektal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Öztürk ve Op. Dr. Gözde Doğan katıldı.

Konferans öncesi Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün yaptığı faaliyetlerin yer aldığı sinevizyon gösterimi yayınlandı.

Ardından Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ve Birlikte Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Nurcan Bayar açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Daha sonra konuşmacılar sunumlarını yaparken katılımcıların da sorularını yanıtladı.

Konferansı AK Parti Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek, muhtarların yanı sıra çok sayıda vatandaş da takip etti.