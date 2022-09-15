İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da Dünya Temizlik Günü etkinliği yapılacak

Yalova Belediyesi, 17 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle çevre temizliği etkinliği gerçekleştirecek.


17 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 10.30'da çevre temizliği farkındalık etkinliği 17 Ağustos Parkı'ndan başlayacak. Mini Amfi temizliği ile son bulacak etkinliğe vatandaşları davet eden Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “Üzerimize düşen görevi gelin hep birlikte farkında olarak yapalım. Temiz şehir Yalova hedefiyle daha yaşanılabilir bir çevre, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak için tüm hemşehrilerimi etkinliğimize davet ediyorum” diye konuştu.

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