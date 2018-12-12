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Yalova'da el yapımı içki operasyonu

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi düzenlediği operasyonla 700 litre el yapımı içki ele geçirdi.


Yılbaşının yaklaşması ile birlikte artan el yapımı içkilerin önüne geçmek için operasyon düzenleyen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 adrese baskın yaptı. Bu adreslere kurulan düzeneklerle el yapımı içki hazırlandığını tespit eden ekipler piyasaya sürülmeye hazırlanan ve sağlık açısından son derece tehlikeli olduğu belirtilen 700 litre kaçak içkiye el koydu. E.K (53) ve A.P. (48) isimli şahıslar gözaltına alındı.

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