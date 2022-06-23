İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da elektrik akımına kapılan tersane işçisi hayatını kaybetti

Yalova’nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesindeki bir tersanede çalışan 26 yaşındaki Recep Özdemir, elektrik akımına kapıldı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtulamayan Özdemir, yaşamını yitirdi. Vefat eden tersane işçisinin cenazesinin memleketi Muş'ta toprağa verileceği öğrenildi.

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