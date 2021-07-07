İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalova'da emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde komşularıyla kavga eden emekli albay dehşet saçtı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde komşularıyla kavga eden emekli albay dehşet saçtı. 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan emekli albay daha sonra başına ateş ederek canına kıydı.



Yalova'nın Çınarcık ilçesi Koru Mahallesi'nde iddiaya göre Mehmet F. isimli emekli albay, komşularıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine beylik tabancasını çıkartan Mehmet F., komşularının üzerine kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Daha sonra koşarak deniz kenarına inen Mehmet F., tabancasıyla başına ateş ederek canına kıydı. Jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.