Yalova'da engelli çocuklara illüzyon gösterisi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyon dolu dolu geçti. İlk olarak özel bireyler ve aileleriyle buluşan Başkan Vekili Tutuk ve beraberindeki protokol üyeleri özel çocuklarla tek tek ilgilendi. Ardından özel çocuklar ve aileleri Yalova Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen illüzyon gösterisini hep birlikte izledi.

Yapılan gösterinin ardından özel çocuklar ve aileleri tarafından yapılan el işi sergisini gezen Tutuk ve protokol üyeleri günün anısına özel çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.