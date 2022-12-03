İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yalova'da engelli çocuklara illüzyon gösterisi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Alime Paşa Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen etkinliğe Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk katılım sağladı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyon dolu dolu geçti. İlk olarak özel bireyler ve aileleriyle buluşan Başkan Vekili Tutuk ve beraberindeki protokol üyeleri özel çocuklarla tek tek ilgilendi. Ardından özel çocuklar ve aileleri Yalova Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen illüzyon gösterisini hep birlikte izledi.


Yapılan gösterinin ardından özel çocuklar ve aileleri tarafından yapılan el işi sergisini gezen Tutuk ve protokol üyeleri günün anısına özel çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.