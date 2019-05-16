Yalova'da engelliler bir günlüğüne asker oldular

Engelliler Haftası münasebeti ile Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 18 engelli 1 günlük askeri eğitimlerini tamamladı. Askerler düzenlenen törenle teskerelerini aldılar.

Yalova'daki 18 engelli, 1 günlük askeri eğitimlerini yapmak adına bugün Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığına giderek birliklerine teslim oldular. Önce birliği gezen engelliler ardından temel eğitime başladılar. Yaklaşık 8 saat süren temel eğitim sonrasında başarıyla vatani görevlerini tamamlayan engelliler için Şehit Deniz Kurmay Kıdemli Albay Turhan Subaşı Sinema ve Konferans Salonu'nda bir tören gerçekleştirildi. Törene Yalova Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, komutanlar ve engelli aileleri de katıldı. Eğitimlerini tamamlayan askerler bayrağa ve silaha el basarak yemin ederek asker oldular. Törende engelliler adına konuşmayı Deniz Er Varol Vasilika yaptı. Asker konuşmasında, "Bizler 1 günlüğüne de olsa Türk Silahlı Kuvvetlerine katılmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Biz burada ettiğimiz yeminle sadece bugün değil hayatta var olduğumuz sürece Türkiye Cumhuriyetine iyi bir vatandaş olarak hizmet edeceğimize, engel tanımadan çalışacağımıza inanmanızı istiyoruz" dedi.

Törende Yalova Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Albay Ayhan Gedik ise, "Sizler de bugün kısa süreliğine de olsa askerlik eğitimini aldınız. Bugün sizin anınızdan silinmeyecek ve en güzel hatıranız olarak kalacaktır. Yılmadan sürdürdüğümüz bu yaşam mücadelesinde sizlerinde gözünüzü bile kırpmadan canınızı vereceğinize hiç şüphem yoktur. Sembolik dahi olsa büyük bir şevk ile engelleri hiçe sayarak geldiğiniz asker ocağından çakı gibi bir asker olarak, vatani görevinizi yapmanın onuru ile evlerinize döneceksiniz. Umarım bu davranışınız bedenen sağlıklı olan ama vatan görevini her türlü bahanelerle yapmak istemeyenlere de örnek olur" dedi.

Ardından vatan görevi olan askerliklerini başarıyla tamamlayan engellilere terhis belgeleri Yalova Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik tarafından dağıtıldı.