Yalova'da eski hastane binası sağlık hizmetlerine devam edecek

Vali Muammer Erol, Yalova Devlet Hastanesi'nin eski binasının sağlık alanında bölgeye hizmet vermeye devam edeceğini söyledi. Erol, Çiftlikköy'ün de yararlandığı sağlık tesisinin ilçe devlet hastanesine dönüştürülmesinin poliklinik sayısında daralmaya yol açabileceği konusunda da uyardı.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, ev sahipliğinde belediyeye ait sosyal tesislerde gerçekleştirilen toplantıya Vali Muammer Erol, Sağlık İl Müdürü Emrah Eray'ın yanı sıra muhtarlar katıldı. Hastanesi için imza kampanyası başlatılan ilçede planlanan çalışmaları anlatan Müdür Eray, hastanenin eski binasının sağlık alanında bölge halkına hizmet sunmaya devam edeceğini anlatan Eray, şöyle konuştu:

“Yeni hastane binamız hizmete girdi. Tam kapasite ile yeni binada hizmet veriyor. Elbette halktan sıkça gelen soruların başını da eski binanın durumu ne olacak sorusu çekiyor. Eski binayı yine sağlık hizmetlerinde kullanmaya devam edeceğiz. O mülkiyeti Sağlık Bakanlığı'na ait olan bir bina. Bu binayı ömrümüz el verdiği sürece sağlık tesisi olarak kullanmak istiyoruz. Yalova Valimizin riyasetinde ilimizdeki sağlık hizmetlerinin planlamasını yaparken ilimizin dengelerine, ihtiyaç durumu ve kapasitelerimize bakıyoruz. İlimizde 2 yıl önce bir Tıp Fakültesi açıldı. Üniversitelerde Tıp Fakültesi açıldıktan sonra bunu Diş Fakültesi Eczacılık gibi fakülteler izler. Buradan bizim önümüze de bir ödev çıkıyordu. İlimizde bir Diş Hekimliği Fakültesi kurulduğunda bizim bir Diş Hastanesi'ne ihtiyacımız olacak. TÜİK rakamlarına göre Yalova nüfusu her ne kadar 291 bin olsa da yaz aylarında milyonu aşan nüfusları ilimizde ağırlıyoruz. Dolayısıyla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'miz 28 üniteden oluşuyordu. 1,5-2 yıl önce bu sayıyı 40'a çıkardık. Ancak 41 yapalım desek yerimiz yok. Ancak bunu arttırmamız lazım. Bir Diş Hastanesi açılabilmesi için ünite sayısını 60'ın üzerine çıkartmak zorundayız. Dolayısıyla Yalova Devlet Hastanesi'nin eski binası 2 bloktan oluşuyor. Ameliyathanenin olduğu blokta 8 ameliyat hane var. Diş Hastanesi açtığımızda ameliyat haneye de ihtiyacımız var. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini büyütmemiz lazım. Bunun için ameliyat hane de yapmalıyız. Bugün kabaca 1 ameliyathane 20 milyon TL'ye maloluyor. Biz ya şu anki Sağlık İl Müdürlüğü'nü oradan çıkartıp Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapacaktık, ya da eski Yalova Devlet Hastanesi binasının bir bloğunu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yapacaktık. İkinci seçenek ekonomik anlamda da en uygun olanı. Burada 8 ameliyat hane var ve bu bina sağlık hizmetleri sunmak için tasarlanmış. Bakanlık ta zaten bize bu yönde onay verdi. Biz Yalova Devlet Hastanesi'nin eski binasının bir bloğunu 75 üniteye kadar çıkabilecek bir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne dönüştüreceğiz.”

“Sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz”

Devlet Hastanesi olarak hizmet vermeyi sürdürecek olan eski Yalova Devlet Hastanesi binasında şu anda 10 farklı branşta sağlık hizmeti verildiğine bir kez daha vurgu yapan Yalova Sağlık İl Müdürü Dr. Emrah Eray, “Yalova Devlet Hastanesi'nin poliklinikler bölümü ise sağlık hizmetleri vermeyi sürdürüyor. Günlük yaklaşık 10 farklı branşta vatandaşlara bu binada sağlık hizmeti veriliyor. Çocuk, Göğüs hastalıkları, Dahiliye, Cildiye, Ortopedi, Genel Cerrahi gibi ana branşlarımız şu anda halihazır da orada hizmet vermeyi sürdürüyor. Hizmet vermeye de devam edecek. Hiçbir zaman oradan polikliniğimizi kaldırmak gibi bir düşüncemiz de yok. Bakanlığımızın oluru da zaten bu şekilde. Polikliniklerin üst kısımlarını da Fizik Tedavi ve Palyatif Bakım Merkezi olarak kullanacağız. Ama ilimiz de Çiftlikköy ilçemiz de büyüyor ve gelişiyor. Bugün 10 farklı branşta poliklinik hizmeti sunuyoruz ama yarın ihtiyaçlara göre o 20 poliklinik olur. Fizik Tedavi ve Palyatif diyoruz ama belki yataklı servise çevirebiliriz. Bunu önümüzdeki yıllardaki ihtiyaçlar belirleyecek. Ama şundan kimsenin şüphesi olmasın ki burası 10-15 branşta sağlık hizmeti vermeyi sürdürecek. Bununla ilgili olarak bakanlığımızdan da inceleme ve güçlendirmesini yapmak için ödenek geldi” şeklinde konuştu.

Diğer ilçelerden örnek verdi

Konuşmasında diğer ilçelerde bulunan devlet hastanelerinden örnekler de veren Eray, “Çiftlikköy ilçesinde Devlet Hastanesi yok, diğer ilçelerde var gibi bir algı var ama bu doğru bir bakış açısı değil. Altınova'da bir hastane var. Ama 10 yataklı bir hastane. Altınova'da bulunan uzman hekimlerimiz sadece 1 dahiliye uzmanı, 1 çocuk doktoru ve 1 de diş hekimi var. Armutlu'daki hastane 6 yataklı. Burada da 1 aile hekimi uzmanı görev yapıyor. Çınarcık ilçesinde Devlet Hastanesi var. Dahiliye, Çocuk, Genel Cerrahi, Kadın Doğum ve Ortopedi doktoru burada yeni muayeneye başlayacak. Tarihinde ilk kez buraya bu hekimler geldi. Oysa hemen dibinizdeki bu hastanede her hizmeti alabiliyorsunuz. Çiftlikköy ile Yalova bütünleşmiş ve merkez ilçe olarak adlandırılmaya başlanmış” dedi.

“Zarara girersiniz”

İlçe devlet hastanesi taleplerini değerlendiren Vali Muammer Erol ise bu yaklaşımı doğru olmadığını ifade etti. Eski binadaki sağlık hizmetlerinin yeni bina ile bütünleşik olarak devam etmesinin Çiftlikköy halkı açısından en iyi yaklaşım olduğuna değinen Vali Erol, “Burada yürütülen sağlık hizmetinden hiçbir kalem eksilmiyor. Bütünleşik kalması durumunda da yeni hastane de ne varsa burada da takviye yapılabilir ama buranın ilçe devlet hastanesi yaparsak ayrı başhekimi olacak. Dolayısıyla mevcut hastaneden ayrılmış olur. Artık bakanlık ne kadar kadro, poliklinik açılmasına izin verirse onlarla yetinmek zorunda kalırsınız. Bence siz bunu isterseniz zarara girersiniz” diyerek vatandaşları uyardı.

“Devlet talebimizden vazgeçtik”

Erol'un açıklaması ardından söz alan Başkan Silpagar ise bu taleplerinden vazgeçtiklerini dile getirerek, “Biz elbette ilçemizin en iyi sağlık hizmetini almasını istiyoruz. Burasının Yalova Devlet Hastanesi ile bütünleşik bir yapıda hizmet vermeye devam etmesi halkımız açısından çok daha iyi olacak. Sayın valimiz de bunu bizlere anlattı. Biz de dolayısıyla burasının Çiftlikköy Devlet Hastanesi'ne dönüştürülmesi talebimizden vaz geçtik. Amacımız daha iyi sağlık hizmeti alınması ise biz doğru olanı yapmak zorundayız” dedi.

Konuşmasında Sahil Mahallesi ve Sultaniye Mahallesinde birer Aile Sağlık Merkezi kurulacağı müjdesini de veren Silpagar, “Sahil Mahallesi'nde Atatürk Parkını yanına yeni bir yönetmelikle, 2,5 dönüm üzerine Aile Sağlık Merkezi yapılacak. Yine Sultaniye Mahallemizde de bir Aile Sağlık Merkezi kurulacak. 630 metrelik burada bir yerimiz var. Bu arsayı da tahsis edeceğiz. Siteler mahallesinde de önümüzdeki yıl Sağlık İl Müdürlüğü'müz burada bir İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis kuracak. Böylece mahallemizin sağlık hizmeti sorunu da çözülmüş olacak” diye konuştu.