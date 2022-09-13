İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da eve giren yarasayı itfaiye ekipleri çıkardı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde eve giren yarasa itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde eve giren yarasa itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.


Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yaşam Sokak'ta bulunan Kayhan Apartmanı'nda bir daireye yarasa girdi. Yarasayı evlerinde gören vatandaşlar durumu Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Eve giren itfaiye ekipleri yarasayı yakalayarak apartman dairesinden çıkardı. Ekipler ardından yarasayı sonrasında serbest bıraktı.

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