Yalova'da Gaziler Günü kutlandı

Yalova'da 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Gaziler Günü kutlama programı, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Tören Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasın ardından Deniz Binbaşı Mehmet Meşe bir konuşma yaptı. Meşe, Gaziler Günü'nü kutlayarak, "Bugün aynı zamanda Sakarya Meydan Muharebesi'nde yaralandığı halde zafer kazanılana kadar cepheden ayrılmayarak milletimiz ve ordumuz için örnek bir fedakarlık sergileyen Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından ‘gazilik' unvanı ve ‘mareşal' rütbesinin verilişinin de 101'inci yıl dönümüdür. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kore, KKTC'nin varoluş mücadelelerinde Somali'de, Bosna Hersek'te, Kosova'da ve Libya'da Mavi Vatan'da ve dünya denizlerinde gösterdikleri büyük kahramanlıklarla Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya üzerindeki saygınlığının artırılmasında cumhuriyetimizi bölmeye ve yıkmaya çalışanlara karşı güvenlik güçlerimizce yapılan büyük mücadelelerde gazi olanların onurlandırıldığı bir gündür” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şube Başkanı Özcan İla ise aziz vatana canını adayan kahramanların gününü idrak ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Vatanımız, bayrağımız ve toprak bütünlüğümüz uğruna canlarını hiçe sayarak, şer odaklarının yürüttüğü terör faaliyetlerine dur diyen ve bu hainlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, öğretmen ve 15 Temmuz kahramanları ile Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs'ta ve Kore'de savaşan muharip gazilerin günüdür bugün. Dün olduğu gibi bugün de, aynı inançla, bu aziz vatanın birliğine, bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı, her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız.”

Şehit Ahmet Uzun Ortaokulu öğrencisi Zeynep Faika Olgun tarafından şiir okunması ile program sona erdi.

Programı Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar takip etti.