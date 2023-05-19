Yalova'da gençlerden bisiklet turu etkinliği

Adnan Menderes Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımları ile geçekleşen etkinliğe Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri katıldı. Program çerçevesinde bisiklet turunun yanı sıra Narko-nokta Farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. TİGEM Bisiklet Parkurunda başlayan etkinlik Yürüyen Köşk önünde devam etti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkorehberi tarafından etkinlikte gençlere uyuşturucu ile mücadele ile ilgili bilgi verildi. Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik farkındalık mesajları içeren pankartlar eşliğinde sürdürülen etkinlik 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında son buldu.